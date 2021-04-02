الداخلية التونسية: تكشف تفاصيل عن الإرهابي الذي قضت عليه في جبل المغيلة

دبي - محمود عبدالرازق - وبحسب بيان نشره موقع "نسمة" التونسي، فقد أكدت وزارة الداخلية التونسية أن الإرهابي الذي تم القضاء عليه أمس الخميس هو حمدي ذويب، التابع لتنظيم أجناد الخلافة.

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وأوضحت الوزارة أن ذويب من العناصر القيادية، التي تمثل صلب تنظيم "أجناد الخلافة" التابع لما يسمى بتنظيم "داعش".

ولفتت إلى أنه قد ثبت تورطه في العديد من العمليات الإرهابية التي استهدفت العسكريين والمدنيين.

وكانت وزارة الداخلية ووزارة الدفاع الوطني التونسيتان، قد أعلنتا أمس الخميس الأول من إبريل/ نيسان، القضاء على إرهابي بمرتفعات المغيلة.

وأكدت أن القضاء عليه تم من خلال عملية استباقية فنية شاركت فيها وحدات من الإدارة العامة للمصالح المختصة للأمن الوطني والوحدة المختصة للحرس الوطني ووحدات من الجيش الوطني، لافتة إلى أنها ضبطت بحوزته سلاح من نوع شطاير.

جدير بالذكر أن جبل المغيلة كان قد شهد في عدة مناسبات عمليات ارهابية تمثلت في انفجار ألغام تسببت في استشهاد عسكريين ومدنيين كما شهدت عمليات ذبح أدت آخرها راح ضحيتها الراعي الشهيد عقبة الذيبي.