مسئول عراقي يكشف موعد صرف رواتب شهداء ساحة الطيران

دبي - محمود عبدالرازق - وبحسب تصريحات لوكالة الأنباء العراقية "واع"، فقد أكد المندلاوي أن مؤسسة الشهداء، أتمت اليوم الجمعة، إنجازها معاملات ذوي شهداء فاجعة ساحة الطيران، لافتا إلى أن إطلاق الرواتب سيكون بأثر رجعي في مايو/ أيار المقبل.

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وأوضح أن "دائرته أنجزت معاملات ذوي شهداء فاجعة ساحة الطيران البالغ عددها 36 معاملة، بعد مرور شهر" مؤكدا "تحويل 11 معاملة الى الوزارات المعنية".

وأشار المسئول العراقي إلى "وجود لجنة ثلاثية في كل وزارة وجهة غير مرتبطة بوزارة تقوم بإنجاز المعاملات".

وقال إن "الدائرة تنجز الهويات التقاعدية، حسب توجيهات رئيس مجلس الوزراء وتنفيذاً للأمر الديواني رقم 60 بالتعاون مع دائرة الطب العدلي ومديرية الأحوال المدنية وهيأة التقاعد الوطنية"، لافتا إلى أنه قد جرى تسهيل الإجراءات وتبسيطها بتنفيذ النافذة الواحدة".

وبخصوص الشهداء من الكسبة، أشار المندلاوي إلى أنه قد تم إنجازها من مؤسسة الشهداء، اللجنة الفرعية الثانية، المختصة بترويج هذه المعاملات، لافتا إلى أنه قد جرت زيارة عوائل الشهداء وتشكيل عيادة قانونية من المؤسسة وإنجاز معاملاتهم من مديريات شهداء الكرخ والرصافة.

وأوضح أن مؤسسة الشهداء قامت بإنجاز هذه المعاملات من خلال التنسيق مع مجلس القضاء الأعلى من خلال إنجاز الأوراق التخطيطية في مركز شرطة باب المعظم وكل هذه الجهود تكللت بالنجاح بعد لقاء الكاظمي مع عوائل الشهداء.

وختم المندلاوي بأنه "ستصدر الهويات التقاعدية من خلال فريق مشترك في مؤسسة الشهداء دائرة شهداء ضحايا الإرهاب وستطلق رواتبهم خلال شهر أيار المقبل وبأثر رجعي".

يشار إلى أن شهداء هذه الساحة هم شهداء الذين قضوا بسبب تفجيرين انتحاريين وقعا في ساحة الطيران والباب الشرقي بالقرب من (سوق البالة) في جانب الرصافة من بغداد في العراق صباح يوم 21 يناير/ كانون الثاني الماضي.

وقد أودى الحادث بحياة 38 شخصاً على الأقل وإصابة 110 بجروح، وقد أعلنت وكالة أعماق التابعة لتنظيم داعش الإرهابي في وقت متأخر من اليوم نفسه، عن مسؤولية التنظيم عن الانفجارين.