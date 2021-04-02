تونس... قيس سعيد يجري حوارا مع ''راديو الضاحية الشمالية''

دبي - محمود عبدالرازق - وأعلنت إذاعة ''راديو الضاحية الشمالية''، في بيان أصدره مساء أمس الخميس، عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" أن الرئيس التونسي، وافق على إجراء حوار خاص مع الراديو، يوم الجمعة، الساعة التاسعة ليلا، بتوقيت تونس.

وأضاف البيان أن الحوار يأتي بعد عدة أسابيع من المشاورات والمناقشات مع مستشارة رئيس الجمهورية نادية عكاشة، التي قامت بالتنسيق مع قيس سعيد، لإجراء حوار حصري وخاص، ويتطرق لعدة مواضيع تهم شباب تونس وشباب الضاحية الشمالية.

يشار إلى أن أن ''راديو الضاحية الشمالية'' هو راديو على شبكة الإنترنت فقط.

وذكر موقع "نسمة. تي في" التونسي، أن رئيس الجمهورية يرفض إجراء حوارات في المطلق، لكنه أجرى حوارا على القناة الوطنية الأولى بتاريخ 30 يناير/ كانون الثاني، 2020 بعد مرور 99 يوما من انتخابه رئيسا للبلاد.