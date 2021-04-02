وزير خارجية السعودية يوضح لماذا لم يفرض بايدن عقوبات على ولي العهد

دبي - محمود عبدالرازق - وقال بن فرحان في مقابلة مع "CNN"، ردا على سؤال حول ما إذا كانت السعودية تشعر بـ"ارتياح" تجاه عدم فرض عقوبات على ولي العهد: "أعتقد أن إدارة بايدن ترى أن المملكة العربية السعودية هي مفتاح أساسي لمصالح الولايات المتحدة وأولوياتها في المنطقة وخارجها".

وأضاف "هم يفهمون أن العمل مع المملكة يتطلب العمل معنا ومعقيادتنا".

وتابع "سنواصل الحوار حول أفضل السبل لتحقيق مصالح بلدينا، والتأكد من خدمة مصالحنا وأن نقدم الفوائد التي نملكها على مدى عقود".

© REUTERS / CARLOS BARRIA

وأوضح "علاقاتنا بواشنطن تاريخية وقوية واستطاعت عبور العديد من الإدارات المختلفة، وتعود الآن إلى ما يزيد عن 75 عاما".

وأردف "لدينا حوار قوي مستمر بين المملكة وإدارة بايدن، بما في ذلك الاتصالات المتكررة مع زملائنا في الولايات المتحدة".

وكان بايدن قد كشف في وقت سابق، عن سبب عدم فرض عقوبات على ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، على خلفية اغتيال الصحفي المعارض السعودي جمال خاشقجي في سفارة بلاده في إسطنبول عام 2019.

وقال الرئيس الأمريكي:

"تم فرض عقوبات على كل المتورطين باغتيال خاشقجي، ولكن ليس من ضمنهم ولي العهد السعودي، لأن الولايات المتحدة لا تفرض عقوبات على قادة الدول الحليفة".

يذكر أن الاستخبارات الأمريكية أعلنت في تقرير نشر أن مكتب مدير المخابرات الوطنية يرجح أن يكون ولي عهد السعودية الأمير محمد بن سلمان وافق شخصيا على اغتيال الصحفي جمال خاشقجي عام 2018.

وردت السعودية على التقرير الأمريكي، بالقول إنها ترفضه "رفضا قاطعا"، واعتبرت أن التقرير "تضمن استنتاجات غير صحيحة عن قيادة المملكة ولا يمكن قبولها"، مؤكدة استنكار السعودية لجريمة مقتل جمال خاشقجي.