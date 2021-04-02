الحكومة الكويتية تقرر استمرار الحظر في رمضان.. وهذه مواعيده

دبي - محمود عبدالرازق - وبحسب صحيفة "القبس" الكويتية فقد قرَّر مجلس الوزراء في اجتماعه الاستثنائي أمس الخميس استمرارَ حظر التجول الجزئي في البلاد خلال شهررمضان، على أن تُعَدَّل مواعيده.

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وأقر المجلس تعديل مواعيد الحظر اعتبارا من الخميس المقبل، الـ 8من إبريل/ نيسان الجاري، ليبدأ من 7 مساء حتى 5 صباحاً، وبذلك تنخفض مدته ساعة واحدة لتصبح 10 ساعات بدلاً من 11 حالياً.

وفيما يخص صلاة التراويح أكد وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية عيسى الكندري أن صلاتي القيام والتراويح ستقامان في رمضان، وسيسمح للمواطنين بالذهاب سيراً على الأقدام للمساجد القريبة من منازلهم، مشددا على ضرورة التزام المصلين الاشتراطات الصحية، وسيتم تخفيض وقت الصلاة كاحتراز صحي.

كما قرر مجلس الوزراء الكويتي السماح بمد عمل خدمة توصيل الطلبات من المطاعم والمقاهي ومراكز تسوق الغذاء من الـ7 مساء حتى الـ3 صباحا أثناء فترة الحظر.

وبخصوص ممارسة رياضة المشي اعتمد المجلس 3 ساعات في رمضان من الـ7 مساء حتى الـ10 مساء، لتكون ثلاث ساعات بدلاً من ساعتين حالياً، وذلك لممارسة رياضة المشي، مؤكدا على أن تكون داخل المناطق السكنية فقط ومن دون استخدام السيارات أو غيرها، مع ضرورة التزام الضوابط والإجراءات الصحية الاحترازية.

وحدَّد المجلس آلية التسوُّق بنظام حجز المواعيد لدخول الجمعيات التعاونية والأسواق الموازية من 7 مساء حتى 12 من منتصف الليل.

وعن الدخول والخروج عبر المنافذ الحدودية برية أو بحرية قرر المجلس السماح بالخروج منها لفئتين هُما المواطنون أصحاب الماشية المتواجدة عبر المنافذ على أن يتم تقديم ما يثبت ملكيتهم لتلك الماشية ومرافقيهم من العمالة المنزلية، والمقيمون في البلاد الذين يرغبون في المغادرة فقط.

ويحاول مجلس الوزراء الكويتي من خلال تلك القرارات السيطرة على زيادة أعداد الإصابات، التي رفعت نسبة إشغال أَسِرَّةِ العناية المركزة بمرضى كورونا في البلاد مؤخراً، جراء الموجة الوبائية التي توصف بأنَّها الأشد منذ ظهور الوباء.

وشهد شهر مارس الماضي ارتفاعاً غير مسبوق في معدلات الإصابة بالفيروس، بعدما سجل 40072 اصابةً جديدة، و228 وفاة.