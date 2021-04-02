مصر تتسلم 854.400 جرعة لقاح "استرازينيكا" من "كوفاكس"

دبي - محمود عبدالرازق - وبحسب موقع منظمة الصحة العالمية فقد تلقت مصر مساء أمس الخميس ما يزيد على 850 ألف جرعة من لقاح مضاد لكروونا، تم شحنها عن طريق منظومة كوفاكس.

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ووفقاً لخطة وزارة الصحة والسكان، فإن هذه الجرعات ستوجه للفئات ذات الأولوية والأكثر عرضة للإصابة بدءاً بالعاملين في القطاع الصحي وكبار السن والمصابين بأمراض مزمنة.

من جانبها قالت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان المصرية إن هذه الدفعة هي أول شحنة من لقاحات فيروس كورونا المستجد التي تصل إلى مصر ضمن اتفاقية "كوفاكس" بالتعاون مع الاتحاد الدولي للأمصال واللقاحات، والتي تتضمن 40 مليون جرعة يتم الحصول عليها تباعا.

ووجهت زايد الشكر لمنظمة الصحة العالمية ومنظمة يونيسف لدعمهم الدائم لمصر في خطتها للتصدي لجائحة فيروس كورونا المستجد.

من جهته قال جيريمي هوبكنز، ممثل يونيسف في مصر " أود أن أشدد على أهمية تلقي العاملين بالقطاع الصحي للقاحات، فهم من يتصدرون الصفوف في مواجهة فيروس كورونا.

يشار إلى أن مبادرة كوفاكس، يشارك في قيادتها كل من التحالف العالمي للقاحات والتحصين "جافي"، ومنظمة الصحة العالمية، والائتلاف المعني بابتكارات التأهب لمواجهة الأوبئة "سي. إي. بي. أي"، في شراكة مع يونيسف، فضلًا عن البنك الدولي، ومنظمات المجتمع الدولي، والمصنعين وغيرهم.

وتهدف المبادرة إلى تضييق الفجوة بين الملايين الذين يجري تلقيحهم في بعض البلدان مقارنة ببلدان أخرى لاتحصل على قدر كافي من اللقاحات.

ويعمل كوفاكس على ضمان حصول جميع البلدان المشاركة (حاليًا 190 دولة بما فيها مصر) على وصول عادل إلى ما لا يقل عن ملياري جرعة من لقاح كوفيد-19 بحلول نهاية عام 2021. ومن المتوقع أن تصل الشحنات الإضافية من اللقاحات لمصر في الربع الثاني من عام 2021.