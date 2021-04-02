رئيس الحكومة الأردنية الأسبق: إيران حاولت تصدير ثورتها إلى الأردن... فيديو

دبي - محمود عبدالرازق - وقال في فيديو ترويجي نشرته قناة "العربية" للجزء الثالث من مقابلته ضمن برنامج "الذاكرة السياسية" إنه "تم العثور على دولارات ومنشورات عن ولاية الفقيه، مع أشخاص تم ضبطهم".

وأضاف أن "من ضبط معهم الدولارات كانوا يريدون تجنيد أردنيين، كونه لا يوجد شيعة فيالأردن".

وأعلنت القناة أن الجزء الثالث سيبث اليوم الجمعة، في الـ 19:30 بتوقيت غرينتش، 10:30 بتوقيت السعودية.

و"الذاكرة السياسية" هو برنامج حواري سياسي مدته 30 دقيقة، يستضيف كبار الشخصيات من صناع القرار الذين تولوا مناصب عامة لإلقاء الضوء على أحداث مهمة عايشوها من قرب، وكشف كواليس الحقبة التي عاصروها.

وكان وزير الخارجية الأردني، أيمن الصفدي، قد صرح في يناير الماضي بأن "بلاده تدعم إطلاق حوار مع إيران من أجل الوصول إلى حل دائم للتوتر، ولنبني علاقات إقليمية على التعاون، علينا التعامل بقضايا أخرى متعلقة بالتدخلات الإيرانية بالشؤون العربية".