شكرا لقرائتكم خبر عن الداخلية التونسية تعلن القضاء على إرهابى خطير تابع لتنظيم داعش والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة الداخلية التونسية، أنها وبالاشتراك مع وزارة الدفاع الوطني، قامت بعملية استباقية بجبل المغيلة، تم خلالها القضاء على عنصر إرهابى يدعى "حمدى ذويب"، تابع للتنظيم الإرهابى "أجناد الخلافة".

وأفادت وزارة الداخلية التونسية، بأنها قامت بالاشتراك مع ووزارة الدفاع الوطني، بعملية استباقية فنية بجبل المغيلة شاركت فيها وحدات من الإدارة العامة للمصالح المختصة للأمن الوطنى والوحدة المختصة للحرس الوطنى ووحدات من الجيش.

وأعلنت الوزارة، أنه تم خلال هذه العملية القضاء على العنصر الإرهابى “حمدى ذويب” التابع للتنظيم الإرهابى “أجناد الخلافة” وحجز سلاح من نوع شطاير.

وأكّدت الداخلية، أن هذا الإرهابى يعتبر من العناصر القيادية بتنظيم “أجناد الخلافة” التابع لما يسمى بتنظيم “داعش” حيث ثبت تورطه فى العديد من العمليات الإرهابية.

ومن ناحية أخرى تمكنت وحدات الحرس الوطنى بإقليم القصرين وتحديدا بجبل السلوم، فى نطاق العمل الإسترشادى الإستباقي، وبعد عملية رصد لمجموعة إرهابية، من القضاء على عنصر إرهابى مرفوق بزوجته المنقّبة (الحاملة لجنسية أجنبية) والتى فجّرت نفسها باستعمال حزام ناسف.