شكرا لقرائتكم خبر عن القوات العراقية تؤكد: لا يمكن عودة المظاهر المسلحة فى سنجار بمحافظة نينوى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت قيادة العمليات المشتركة فى العراق، وجود درجات وظيفية للقوات الأمنية لأهالى قضاء سنجار بمحافظة نينوى ضمن موازنة 2021، فيما أكد أنه لا يمكن عودة المظاهر المسلحة.

وقال المتحدث باسم العمليات اللواء تحسين الخفاجي، حسبما نقلت قناة السومرية نيوز، "إن الحكومة ماضية باتفاق سنجار وعازمة على تطبيقه"، لافتاً الى "عدم السماح بتواجد أى عنصر من المظاهر المسلحة".

وأكد أنه "لا يمكن عودة المظاهر المسلحة فى سنجار غير الجهات التى تم الاتفاق عليها"، موضحاً أن "القوات الأمنية لديها القدرة والسيطرة وعلى القضاء".

وأشار الى أن "هناك درجات وظيفية لأهالى سنجار ضمن الموازنة العام الحالى فى ما يخص القوات الامنية"، مؤكداً ان" الحكومة جادة فى فتح مراكز الجنسية والمحاكم".

وشهد العام الماضى توقيع اتفاق بشأن سنجار، يتضمن تولى الشرطة المحلية وجهازى الأمن الوطنى والمخابرات حصرا مسؤولية الامن فى داخل القضاء، ويتم ابعاد جميع التشكيلات المسلحة الاخرى خارج حدود القضاء.