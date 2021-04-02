شكرا لقرائتكم خبر عن الأردن يؤكد دور اليابان فى دعم عملية السلام فى الشرق الأوسط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت مملكة الأردن دور اليابان الفاعل فى تعزيز الأمن والاستقرار الدوليين، من خلال المواقف الثابتة إزاء قضايا المنطقة، وفى مقدمتها عملية السلام فى الشرق الأوسط على أساس حل الدولتين، والدعم الذى تقدمه الحكومة اليابانية لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) وبما يمكنها من الاستمرار بالقيام بعملها وفق تكليفها الأممي.

جاء ذلك فى كلمة ألقاها سفير الأردن لدى مصر ومندوبها الدائم لدى الجامعة العربية أمجد العضايلة، خلال الدورة الثانية للاجتماع الوزارى للحوار السياسى (العربي- الياباني)، الذى عُقد عبر الفيديو كونفرنس.

وأشار العضايلة - حسبما أوردت وكالة الأنباء الأردنية - إلى متانة العلاقة الاستراتيجية التى تربط المملكة باليابان، والتى تتسم بالتنسيق الدائم إزاء مختلف القضايا الإقليمية والدولية، معرباً عن التقدير لما تقدمه اليابان من مساعدات مالية وفنية للأردن وتسهم فى تنفيذ البرامج الرامية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

ولفت إلى أن جائحة كورونا أظهرت حقيقة ترابط مصالح الدول مع بعضها البعض والحاجة لتعاونها، فالأمن الغذائى والصحى وضمان استمرارية سلاسل التوريد وضمان التوزيع العادل للقاحات هى مواضيع غاية فى الأهمية وتتطلب تفعيل الجهود المشتركة بين مختلف دول العالم.