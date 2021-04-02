شكرا لقرائتكم خبر عن من استكمل التطعيم ولم تظهر عليه الأعراض التنفسية هل يلزمه الحجر؟ الصحة تجيب والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أوضحت وزارة الصحة، أن من استكمل التطعيم بلقاح كورونا وأصبح محصناً في “توكلنا”، ولم تظهر عليه الأعراض التنفسية فلا يلزمه الدخول في الحجر، كما أكدت على أهمية الالتزام بالإجراءات الاحترازية.

جاء ذلك رداً على سؤال مغرد قال فيه: “هل صحيح أنه بعد أخذ الجرعة الثانية من لقاح فايزر بـ ١٤ يوم ، لا حاجة للعزل المنزلي في حال مخالطة مصاب بكورونا ؟!”.

وردت وزارة الصحة، عبر حسابها الرسمي “الصحة 937”: “بشكل عام؛ من استكمل التطعيم و أصبح وضعه “محصن” في توكلنا ولم تظهر عليه أعراض تنفسية، فلا يلزمه الدخول في الحجر، لكن يجب الاستمرار في الاحترازات العامة مثل لبس الكمام والتباعد الاجتماعي في الأماكن العامة ، مع تمنياتنا للجميع الصحة والعافية”.