شكرا لقرائتكم خبر عن عقوبات صارمة للمعتدين على المتاحف والآثار.. السجن وغرامة مالية كبيرة والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

حدد نظام الآثار والمتاحف والتراث العمراني، عقوبات صارمة على منتهكي النظام، تصل إلى السجن لمدة 3 سنوات بالإضافة إلى غرامات مالية تبلغ 300 ألف ريال.

ووفقا لما نشرته “أم القرى” الجريدة الرسمية للمملكة، يعاقب كل من تعدى على أثر، أو موقع أثري، أو موقع تراث عمراني، بإتلافه، أو تحويره، أو إزالته، أو نبشه، أو إلحاق الضرر به، أو تغیير معالمه، أو طمسه، بالسجن مدة لا تقل عن 3 أشهر ولا تزيد على 3 سنوات وبغرامة لا تقل عن 20 ألف ريال ولا تزيد على 300 ألف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين.

كما يعاقب النظام كل من استولى، بصورة غير مشروعة، على أثر من ممتلكات الدولة، بالسجن لمدة لا تقل عن 6 أشهر ولا تزيد على 7 سنوات وبغرامة لا تقل عن 50 ألف ريال ولا تزيد على 500 ألف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين.