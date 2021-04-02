أطعمة تساعد في بناء العضلات بشكل طبيعي.. تعرف عليها‎

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 2 أبريل 2021

الخليج 365- متابعات

إذا كنت ترغب في زيادة كتلة عضلية إلى جسمك، فإن ممارسة تمارين قوة العضلات والتدريبات المنتظمة، وحدها لا تكفي لتحفيز العضلات على النمو، لكنك سوف تحتاج إلى نظام غذائي مناسب يمنح جسمك الكمية المناسبة من التغذية لبناء عضلات قوية.



فيما يلي بعض الأطعمة الغنية التي تساعد في بناء العضلات وفقدان الدهون بشكل طبيعي:

الفاصوليا

هل تعلم أن الفاصوليا مصدر رائع للبروتينات الصحية الخالية من الدهون التي تساعد في تعزيز قوة العضلات، في الحقيقة، فإن كوبا واحدا من الفاصوليا المطبوخة يحتوي على 15 غرامًا من البروتين، علاوة على ذلك، فإن الفاصوليا غنية أيضًا بالألياف والمعادن الأساسية الأخرى مثل المغنيسيوم والفوسفور والحديد وفيتامين ب، التى تساعد أيضاً في نمو العضلات بشكل أسرع.

فول الصويا

يعتبر فول الصويا أحد أصح أنواع البروتينات النباتية، وستندهش من معرفة أن 100 غرام من فول الصويا يمكن أن تحتوي على ما يقرب من 52 غرامًا من البروتين، علاوة على ذلك، فإن الدهون غير المشبعة ووجود الفيتامينات والمعادن تجعل فول الصويا أحد البدائل الصحية للحوم التي تساعد في تقوية العضلات.

بالإضافة إلى ذلك، فإن فول الصويا غني بالكثير من المعادن، بما في ذلك الحديد وفيتامين K والفوسفور، خصوصا أن وجود الحديد مفيد للأشخاص الذين يعانون من فقر الدم.

البيض

يحتوي البيض على البروتين وهو المكون الأساسي للعضلات، وكميات كبيرة من الأحماض الأمينية الأساسية اللازمة لاستعادة وبناء العضلات، بالإضافة إلى المعادن الثمينة، مثل؛ الكالسيوم، والزنك، والحديد.

كما يعد البيض مصدرًا غنيًا لفيتامينات ب الضرورية لتسريع عملية الأيض، وتحويل الدهون إلى طاقة، ويمكنك تناول بيضة إلى اثنتين يوميًا لتحصل على عضلات صحية وجسم مثالي.

السلمون

تعد الأسماك وخاصة سمك السلمون من أفضل الأطعمة لبناء العضلات، وذلك لأن سمك السلمون يساعد في بناء العضلات الخالية من الدهون كما يعمل على حرق الدهون، بسبب احتوائه على دهون الأوميغا 3 وفيتامين ب والبروتينات.

كما يحتوي سمك السلمون على العديد من المغذيات الأخرى؛ بما في ذلك، المغنيسيوم والسيلينيوم والكالسيوم والحديد التي تساعد في بناء العضلات.

الموز

يُعد الموز غذاءً مثاليًا بعد التمرين، ويرجع ذلك إلى تركيبته الغنية بالبروتين. علاوة على ذلك، يمكن أن يساعد الموز بعد التمرين في تقليل الالتهابات ويمكن أن يجدد بسهولة الغلايكوجين في العضلات مما يؤدي على الفور إلى تعافي العضلات.