الإمارات تبعث بطائرة مساعدات غذائية وطبية إلى إثيوبيا

دبي - محمود عبدالرازق - وبحسب وكالة أنباء الإمارات (وام)، اليوم الخميس، فإن الطائرة تحتوي على 46 طنا من المساعدات، التي تهدف لدعم دعم الوضع الإنساني في إقليم تيغراي.

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وقال محمد الراشدي سفير الإمارات لدى إثيوبيا إن هذه المساعدات تأتي في إطار توجيهات القيادة الرشيدة للدولة بتقديم المساعدات الإنسانية والتنموية للشعوب الشقيقة والصديقة.

وأوضح ان بلاده تعمل على دعم الأوضاع الإنسانية والتنموية في إقليم تيغراي بإثيوبيا، وذلك بسبب معاناة الإقليم من ظروف الحرب وانتشار فيروس كورونا.

وشدد على التزام بلاده بنهج إنساني لدعم الإغاثة الطارئة في الدول التي بحاجة إليها، وعلى وقوف دولة الإمارات وقيادتها إلى جانب شعب إثيوبيا وكافة شعوب العالم للتغلب على أي أزمة إنسانية.

وكانت الإمارات تعهدت بتقديم مبلغ 18.3 مليون درهم لدعم النازحين على الحدود الإثيوبية السودانية وذلك بالتعاون مع برنامج الأغذية العالمي والمنظمات الدولية الأخرى.