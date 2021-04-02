شكرا لقرائتكم خبر عن المغرب يعلن عن تأسيس إطار قانونى للدفاع عن ضحايا الاعتداء الجنسى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت هيئة الدفاع عن ضحايا الاغتصاب الجنسي بالرباط، عن تأسيس إطار قانونى للدفاع عن ضحايا الاعتداءات الجنسية بالمغرب، يهدف الى خلق تجمع حقوقى مجتمعى لمحاربة هذه الممارسة الإجرامية.

وأوضحت الهيئة، خلال ندوة نظمتها تحت عنوان “حقوق الضحايا بين سيادة القانون ودولة المؤسسات ومزاعم التضليل”، أنها ستعقد ندوة تمهيدا لإنشاء هذا الإطار القانوني، الذى سيضم الضحايا، من مختلف الملفات، إلى جانب المحامين و الحقوقيين، بهدف تعزيز آليات الدفاع عن الضحايا الحاليين والمحتملين.