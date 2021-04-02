شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس وزراء السودان: الحكومة حريصة على إحداث تنمية متوازنة بجميع الأقاليم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد رئيس مجلس الوزراء السوداني الدكتور عبد الله حمدوك، حرص الحكومة الانتقالية على إحداث تنمية متوازنة بجميع أقاليم السودان، فضلا عن تقديم الخدمات الأساسية للمواطنين كافة.