شكرا لقرائتكم خبر عن ميزة مهمة في تطبيق «تيك توك» لا يعرفها الكثيرون (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

كشف الخبير التقني سالم الحربي، عن ميزة في تطبيق التيك توك، كثير من المستخدمين لا يعرفونها، والتي تتمثل في طريقة التحكم بمقاطع الفيديو لمشاهدة الجزء المطلوب.

وقال الحربي، معلقاً على المقع: “ميزة جديدة في تطبيق تيك توك، تتمثل بالتحكم في مقاطع الفيديو من خلال الشريط الموجود في أسفل المقطع، للحصول على الجزء المطلوب من المقطع”.