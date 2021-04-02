شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط قائد مركبة تباهى بتجاوز النظام في «عسير» والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: أعلنت الإدارة العامة للمرور، مساء الخميس، ضبط قائد مركبة ادعى تجاوز النظام، وتباهى بذلك عبر مواقع التواصل. وقال حساب المرور السعودي على “تويتر”: “مرور منطقة عسير يضبط قائد المركبة الذي ظهر في وسائل التواصل الإجتماعي مدعيًا تجاوز النظام، حيث تم استكمال الإجراءات النظامية لإحالته للجهات المختصة”.

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