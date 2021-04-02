مقتل 3 مسلحين فى تونس بينهم قيادى فى داعش قرب الحدود مع الجزائر

القاهرة - سامية سيد - قتل 3 إرهابيين اليوم الخميس، بينهم قيادى محلى فى تنظيم "داعش" وامرأة آسيوية فجرت نفسها، فى مناطق جبلية بالقصرين فى تونس قرب الحدود مع الجزائر، بحسب " روسيا اليوم".

وقال المتحدث باسم الحرس الوطني حسام الدين الجبابلي: "تمكنت قوات الحرس من قتل إرهابي في جبل سمامة، وفجرت امرأة آسيوية كانت معه نفسها لتقتل أيضا رضيعا كان بين يديها".

وأضاف أنه في عملية ثانية بجبل المغيلة قتلت قوات الحرس والجيش في كمين "الإرهابي حمدي ذويب القيادي بجند الخلافة المؤيد لتنظيم داعش".

يذكر أن 4 جنود تونسيين قتلوا في فبراير إثر انفجار لغم تقليدي الصنع في جبل المغيلة بالقصرين.