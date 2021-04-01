شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط قائد مركبة دهس أحد المارة وفر هارباً في جدة والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
تمكنت إدارة مرور محافظة جدة، اليوم الخميس، من ضبط قائد المركبة الذي هرب من موقع الحادث بعد دهسه لأحد المارة.
وذكرت الإدارة أن الحادث وقع يوم 1442/8/5هـ، وقد تم استكمال إجراءات الحادث وإحالة قائد المركبة للنيابة العامة.
كانت هذه تفاصيل خبر ضبط قائد مركبة دهس أحد المارة وفر هارباً في جدة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة تواصل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.