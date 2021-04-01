شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط قائد مركبة دهس أحد المارة وفر هارباً في جدة والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

تمكنت إدارة مرور محافظة جدة، اليوم الخميس، من ضبط قائد المركبة الذي هرب من موقع الحادث بعد دهسه لأحد المارة.

وذكرت الإدارة أن الحادث وقع يوم 1442/8/5هـ، وقد تم استكمال إجراءات الحادث وإحالة قائد المركبة للنيابة العامة.