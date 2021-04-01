شكرا لقرائتكم خبر عن «الزعاق» يتوقع آخر موعد للأمطار الصيفية على المملكة والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

توقع الدكتور خالد الزعاق، خبير الطقس والمناخ، آخر موعد للأمطار الصيفية، وجاء ذلك في ظل التقلبات الجوية التي تشهدها المملكة الفترة الحالية.

وقال “الزعاق” عبر تويتر: “موسم الأمطار الصيفية سيستمر معنا طوال شهر ‎رمضان، وهي أمطار “السماك” وتعتبر من أهم الفترات للربيع الصيفي”.

وأضاف :”الشوام يقولون “مطرة نيسان بتحيي الأرض والإنسان”، وأهلنا يقولون “يا الله بصيفية نرعى بها حولية ولا وسمية نرعى بها شتوية”.