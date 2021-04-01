شكرا لقرائتكم خبر عن «الحمد لله الذي نجانا».. نصيحة مواطن بعد نجاته من حادث مروع بسبب «الواتساب» (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

نشر مواطن، مقطع فيديو حذر خلاله من خطر الانشغال بالجوال أثناء القيادة، حيث نجا من حادث مروع بعد اصطدامه بتريللا كانت أمامه بسبب الانشغال بكتابة كلمات بالواتساب أثناء القيادة.

وقال المواطن: “ورب الكعبة أشعر أني في حلم، وما أصدق ما حصل، وكل هذا بسبب الجوال، وفي غمضة عين، ولا أدري كيف صار هذا؟ وكل ذلك بسبب ثلاث كلمات كتبتها في الواتساب أثناء القيادة.

وقال: “فجأة رفعت رأسي، وفوجئت بتريللا أمامي، وفقدت السيطرة على المركبة واصطدمت بها، والحمد لله الذي نجانا من هذا الحادث.

وظهرت السيارة في المقطع وقد تضررت تماما بسبب الارتطام بالتريللا، وتهشمت مقدمة السيارة تماماً جراء الحادث.