شكرا لقرائتكم خبر عن «المرور»: ضبط 2855 مركبة متوقفة في أماكن ذوي الإعاقة والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أعلنت الإدارة العامة للمرور، اليوم الخميس، ضبط 2855 مركبة مخالفة بمختلف مناطق المملكة؛ لتوقفها في مواقف الأشخاص ذوي الإعاقة.

وأوضحت المرور عبر “تويتر” أن الحملة الميدانية لمخالفي مواقف الأشخاص ذوي الإعاقة ضبطت المخالفين، وشددت على ضرورة الالتزام بتعليمات المرور في هذا الشأن.