شكرا لقرائتكم خبر عن التحالف: اعتراض وتدمير طائرة بدون طيار مفخخة أطلقتها المليشيا الحوثية تجاه خميس مشيط والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: أعلنت قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن اليوم الخميس عن اعتراض وتدمير طائرة بدون طيار مفخخة أطلقتها المليشيا الحوثية تجاه خميس مشيط. وأوضحت أن ميليشيا الحوثي مستمرة في استهداف المدنيين والأعيان المدنية، وجاري اتخاذ الإجراءات العملياتية لحماية المدنيين بما يتوافق مع القانون الدولي.

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