بجهاز صناعته سورية... سيارة تعمل على الماء تسير في شوارع اللاذقية... فيديو

دبي - محمود عبدالرازق - وذكرت الصحيفة أن المخترع محمد عجيب يجوب شوارع اللاذقية بسيارة صديقة للبيئة وقودها الماء باستخدام جهاز قام بتصنيعه بعد اجتهاد استغرق منه بذل جهود متواصلة لمدة ثلاث سنوات، والملفت أن هذا الجهاز يصلح استخدامه في جميع السيارات وباصات النقل العامة كافة .

ونقلت الصحيفة عن المخترع عجيب تأكيده أنه يمكن لأي سيارة استخدام الجهاز الذي صنعه لاستخدام المياه بدل الوقود، حيث ينتج الجهاز وقوداً عالي الجودة إضافة إلى جعل السيارة التي تستخدم هذا الجهاز سيارة صديقة للبيئة .

وبيّن عجيب أن الجهاز يستخرج عنصري الهيدروجين والأوكسجين على شكل غاز يتحد مع الهواء ومع الوقود في محرك البنزين ليعطي وقوداً عالي الجودة واحتراقا كامل للوقود دون انبعاث الغاز من عادم السيارة مما يجنب تلوث البيئة والأمراض الناجمة عنه، إضافةً إلى توفير الوقود بنسبة 30% إلى 40% فقط ويعد توفيراً كبيراً للوقود وكذلك يطيل من عمر المحرك بل ويرفع من كفاءته. ويمكن لجهاز السيارة استخراج 12 فولت بأمبير عالٍ وكهرباء 220 فولت، وهذا يعد بحد ذاته حلاً جيداً لمشكلة قلة الوقود ونقصها في سورية جراء الحصار والحرب عليها .