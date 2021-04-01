"أنصار الله" تعلن عن عملية ثانية هاجمت فيها قاعدة الملك خالد الجوية جنوبي السعودية

دبي - محمود عبدالرازق - القاهرة - سبوتنيك. وقال العميد سريع، في بيان مقتضب عبر "تويتر"، إن "سلاح الجو المُسير تمكن من استهداف قاعدة الملك خالد الجوية في خميس مشيط بطائرتين نوع قاصف2 كي، وكانت الإصابة دقيقة".

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وأضاف أن "الاستهداف يأتي رداً على تصعيد العدوان (في اشارة إلى التحالف العربي الذي تقوده السعودية في اليمن) وحصاره المتواصل على بلدنا".

في المقابل، أعلن التحالف العربي، اعتراض وتدمير طائرتين مسيرتين مفخختين أطلقتهما جماعة "أنصار الله" تجاه خميس مشيط جنوبي السعودية.

ويعد الهجوم الجوي هو الثاني لـ "أنصار الله" خلال ساعات، إذ أعلنت الجماعة، في وقت سابق من اليوم، مهاجمة مواقع وصفتها بـ"الحساسة" و"المهمة" في العاصمة السعودية الرياض، بأربع طائرات مُسيرة، دون الإشارة إلى هوية تلك الأهداف، متوعدةً باستمرار هجماتها طالما استمرت عمليات التحالف.