رئيس الوزراء المصري يكشف موعد استلام 40 مليون جرعة لقاح

دبي - محمود عبدالرازق - جاء هذا في كلمته خلال افتتاح مدينة الدواء المصرية بمنطقة الخانكة في محافظة القليوبية، بحسب بيان نشره المجلس على حسابه بموقع "فيسبوك".

وقال رئيس الوزراء: "فيما يتعلق بتوفير لقاحات كورونا، الدولة تعاقدت مع إحدى الجهات التابعة لمنظمة الصحة العالمية على توريد 40 مليون جرعة".

وأضاف قائلا: "وبلغت الكميات التي تم توريدها لمصر حتى الآن 1.6 مليون جرعة، حيث وصلت شحنة صباح أمس، ومن المنتظر وصول 400 ألف جرعة إضافية خلال يومين، ليصل الإجمالي إلى 2 مليون جرعة".

وأشار إلى أن الكمية المتبقية من الأربعين مليون جرعة سوف تصل البلاد خلال الأسابيع القليلة المقبلة.

وبين أنه تم تدشين موقع إلكتروني لتسجيل طلبات المواطنين الراغبين في الحصول على اللقاح، وبلغ عدد المتقدمين للتسجيل عليه 600 ألف مواطن.