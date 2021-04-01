شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس الموريتانى يتوجه إلى النيجر للمشاركة فى تنصيب رئيسها المنتخب محمد بازوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - غادر الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزوانى اليوم /الخميس/ مدينة النعمة شرقي البلاد متوجها إلى نيامي عاصمة جمهورية (النيجر).

وذكرت الرئاسة الموريتانية ،في بيان لها اليوم، أن الرئيس الغزواني سيشارك في حفل تنصيب الرئيس المنتخب محمد بازوم خلال الاحتفالية المقررة غدا /الجمعة/ في العاصمة نيامي.

يذكرأن، أفادت وسائل إعلام بأنه سمع إطلاق نار كثيف قرب مقر رئاسة النيجر في الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء، وذلك قبل يومين من أداء الرئيس المنتخب محمد بازوم اليمين.

وبدأ إطلاق نار كثيف حوالى الساعة 3 صباحا بالتوقيت المحلي، 02:00 بتوقيت جرينتش، واستمر حوالي 30 دقيقة.

وتزايدت الهجمات التي يشنها متشددون وسط توترات سياسية في البلاد بعد فوز بازوم في جولة الإعادة في الانتخابات الرئاسية في فبراير.

ورفض الرئيس السابق محمد عثمان عثمان، الذي خسر في جولة الإعادة، النتائج وقال إن هناك تزويرا.

وقالت وكالة فرانس برس نقلا عن مصادر أمنية بأن الوضع في النيجر "تحت السيطرة" بعد اعتقال عناصر الجيش الذين كانوا وراء محاولة الانقلاب.