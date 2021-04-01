شكرا لقرائتكم خبر عن طريقة سهلة لتقليص حجم أي مقطع فيديو بالمجان والسرعة المطلوبة والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
أوضح الخبير التقني سمير الجنيد، أفضل طريقة لتقليص حجم مقاطع الفيديو بالسرعة المطلوبة وبالمجان بدون أي مقابل.
وقال الجنيد، في تغريدة عبرحسابه الرسمي في “تويتر”: “من خلال هذه الأداة (هنا الرابط) تستطيع تقليص حجم أي مقطع فيديو بشكل سريع ومجاني.
وأضاف سمير الجنيد: “هذه الأداة ممتازة جداً لمن لديه مقطع فيديو طويل ويريد مشاركته عبر واتساب”، مضيفا أن الباقة المجانية تسمح بتقليص حجم فيديو حتى 1 جيجا وما بعد هذا الحجم يجب الاشتراك بالباقة المدفوعة.
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