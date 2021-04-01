شكرا لقرائتكم خبر عن خلل مزعج في «سناب شات» يربك المستخدمين والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

كشف الخبير التقني عبدالله السبع عن خلل في سناب شات تسبب في تعطل عمليات تحويل أو إرسال أي سنابه.

وقال السبع، في تغريدة عبر حسابه في “تويتر”: “هناك خلل مزعج في سناب شات حالياً، لا تستطيع إجراء تحويل أو إرسال أي سنابه لشخص موثق.. المشكلة عامة للأسف”.