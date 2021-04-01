شكرا لقرائتكم خبر عن ردد عبارات مؤيدة لجماعات إرهابية.. ضبط شخص يحمل سلاحًا أبيض داخل الحرم المكي والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - واس: صرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة، بأن قوة أمن الحرم المكي الشريف، رصدت شخصًا يحمل سلاحًا أبيض ويردد عبارات مؤيدة لجماعات وتنظيمات إرهابية بعد صلاة عصر الثلاثاء الموافق 17-8-1442هـ، في الدور الأول من المسجد الحرام، وعلى الفور ضُبط وأُوقف، واتُّخذت الإجراءات النظامية بحقه كافة.

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