شكرا لقرائتكم خبر عن جرعات لقاح كورونا تتجاوز 4.5 مليون داخل المملكة والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الخميس، وصول الجرعات المعطاة من لقاح فيروس كورونا “كوفيد 19” إلى 4.504.882 جرعة، وذلك وفق آخر إحصائية مسجلة.

وأوضحت البيانات الإجمالية للحاصلين على اللقاح أن الـ 24 ساعة الماضية شهدت تسجيل أكثر من 105.8 ألف جرعة جديدة من اللقاح للمواطنين والمقيمين.

وكانت الوزارة قد دشّنت المرحلة الأولى من تلقي اللقاح في 17 ديسمبر من العام الماضي، فيما انطلقت المرحلة الثانية في 18 فبراير الماضي، والتي شهدت توسع عملية منح اللقاح في جميع المناطق.