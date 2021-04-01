شكرا لقرائتكم خبر عن «النيابة» تحدد عقوبة الحصول على معاش «الضمان الاجتماعي» دون وجه حق والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
أكدت النيابة العامة، أنه يُحظر ممارسة أي أساليب احتيالية بقصد الحصول على معاش الضمان الاجتماعي دون وجه حق.
وأضافت النيابة، عبر حسابها الرسمي في “تويتر” أنه : ” يُحظر عدم صرف المعاش على التابعين من أفراد الأسرة. تعزيزاً لفاعلية معالجة الحالات الأكثر احتياجاً بالمجتمع، وضمانا لتلبية وصول الاحتياجات الأساسية لكل مستفيد ورعاية تابعيه منها”.
وأوضحت النيابة العامة، أن عقوبة ذلك غرامة من 5 إلى 10 آلاف ريال، والسجن من ثلاثة أشهر لمدة سنة.
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