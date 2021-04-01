قطر تعلق حضور الطلاب إلى المدارس والجامعات بعد ارتفاع عدد إصابات كورونا

دبي - محمود عبدالرازق - وبحسب وكالة الأنباء القطرية، يأتي القرار نظرا للظروف الصحية المتعلقة بجائحة فيروس كورونا، وما تشهده الفترة الحالية من تزايد في عدد حالات الإصابة بكوفيد-19 في قطر.

وأشارت الوكالة إلى أنه "تم اتخاذ القرار بعد التنسيق مع وزارة الصحة وعملا بالإجراءات الاحترازية والوقائية والتدابير التي تقتضيها المصلحة العامة ومراعاة لصحة الطلبة والكوادر التدريسية والإدارية على حد سواء".

وينص القرار على استمرار حضور الكادر الإداري والتعليمي للمدارس، كما سيتم اجراء امتحانات الطلبة لجميع المراحل في المباني التعليمية حضوريا، حيث سيتم في وقت لاحق الإعلان عن الإجراءات التي سيتم اتخاذها في هذا الشأن.

وأعلنت وزارة الصحة القطرية، اليوم، تسجيل 840 حالة إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا و4 حالات وفاة.