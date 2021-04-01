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وزير الطاقة السعودي: المحادثات مع الأمريكيين لم تؤثر على قرار زيادة إنتاج النفط بداية من مايو

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دبي - محمود عبدالرازق - ونقلت وكالة "رويترز" عن وزير الطاقة السعودي قوله إن: المحادثات التي دارت بين المملكة ومسؤولين أمريكيين لم تناقش أسواق النفط.

© Sputnik . Alexey Vitvitsky . أوبك

وكانت الوكالة نقلت عن مصادر قولها إن أوبك+ اتفقت اليوم الخميس على تخفيف تدريجي لتخفيضاتها لإنتاج النفط من مايو أيار، وذلك بعد أن طلبت الإدارة الأمريكية الجديدة من الإبقاء على أسعار الطاقة في المتناول.

واتفقت المجموعة، التي تنفذ تخفيضات كبيرة منذ انهيار أسعار النفط في 2020 نتيجة لأزمة فيروس ، على تخفيف قيود الإنتاج 350 ألف برميل يوميا في مايو أيار، ثم 350 ألف برميل يوميا أخرى في يونيو حزيران و400 ألف برميل يوميا في يوليو تموز.

وبموجب اتفاق اليوم، ستكون التخفيضات النفطية التي تنفذها أوبك+ عند ما يزيد قليلا فحسب على 6.5 مليون برميل يوميا من مايو أيار، وذلك مقارنة مع التخفيضات الحالية التي تقل قليلا عن سبعة ملايين برميل يوميا في أبريل نيسان.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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