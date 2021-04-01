"يحمل سلاحا أبيض"... السعودية تصدر بيانا رسميا بشأن "داعشي في الحرم المكي"

دبي - محمود عبدالرازق - وقال المتحدث الإعلامي لشرطة مكة المكرمة إن "قوة أمن المسجد الحرام رصدت شخصا يحمل سلاحا أبيض ويردد عبارات مؤيدة لجماعات وتنظيمات إرهابية بعد صلاة عصر الثلاثاء الماضي في الدور الأول من المسجد الحرام"، بحسب وكالة الأنباء السعودية (واس).

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وتابع أنه "على الفور تم ضبط الرجل وجرى توقيفه، واتخذت بحقه كافه الإجراءات النظامية".

وأثار مقطع مصور لرجل داخل الحرم المكي وهو يصرخ بين المصلين، اليوم الخميس، فزع مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي.

وظل الرجل يردد شعارات المنتمين لتنظيم "داعش" الإرهابي، حتى تمكن رجال الأمن من القبض عليه بطريقة لا تؤذي المصلين المتواجدين في المكان، بحسب صحيفة "المرصد" السعودية.

وتبين أن الرجل الذي يظهر في الفيديو "داعشي" من "الفئة الضالة"، بحسب البيانات الأولية.

وتم تداول فيديو الرجل على نطاق واسع عبر منصة "تويتر" للتواصل الاجتماعي، من خلال تدشين هاشتاغ "داعشي في الحرم المكي".