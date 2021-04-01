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"داعشي في الحرم المكي"... فيديو يثير ضجة في السعودية

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دبي - محمود عبدالرازق - ويبين مقطع الفيديو المتداول قيام رجال الأمن بالقبض على الرجل بطريقة لا تمثل خطرا على المصلين.

وبحسب صحيفة "المدينة" ، فإن الشخص داعشي من "الفئة الضالة"، وفقا للمعلومات الأولية.

ودشن العديد من مستخدمي موقع التغريدات "تويتر" في السعودية هاشتاغ "داعشي في الحرم المكي" للتعليق على مقطع الفيديو، والذي أثار فزع غالبيتهم.

​وأعلن العراق، في ديسمبر/ كانون الأول 2017، تحرير كامل أراضيه من قبضة تنظيم "داعش" (الإرهابي المحظور في روسيا) بعد نحو ثلاث سنوات ونصف من المواجهات مع التنظيم الإرهابي، الذي احتل نحو ثلث البلاد.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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