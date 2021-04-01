صحيفة عبرية تكشف نقاط ضعف إسرائيل في أي حرب شاملة قادمة

دبي - محمود عبدالرازق - وأفادت صحيفة "يسرائيل هايوم" العبرية، أن مركز دراسات الأمن القومي الإسرائيلي نشر سيناريو مدى تعرض المدن الكبرى في البلاد لصواريخ وهجمات بطائرات دون طيار من سوريا ولبنان والعراق وإيران وغزة، متعددة الجبهات.

وتحت عنوان "لا شيء يبقى على حاله"، جاءت الدراسة المنشورة في المركز، وعرضتها الصحيفة، وتبين من خلالها أن الجبهة الداخلية هي الأكثر ضعفا في بلادها، وبأن هناك مجموعة من الأهداف المفضلة للهجوم على إسرائيل نفسها، وهي ما يسميها التقرير بـ "أهداف استراتيجية قيمة".

وذكر التقرير أن هذه الأهداف الاستراتيجية، هي بطاريات الدفاع الجوي والمصافي في حيفا، ومحطات الكهرباء والإرسال ومنشآت تحلية المياه ومخازن المواد السامة والبنى التحتية للغاز.

ولم يكتف التقرير الإسرائيلي بذلك، بل أضاف إليها أهداف أخرى، ممثلة في استهداف مكتب رئيس الوزراء ومبنى الكنيست ومبنى هيئة الأركان العامة ووحدات مخازن الطوارئ، بل وقواعد عسكرية أيضا، من بينها قواعد سلاح الجو والمطارات والمرافئ البحرية المختلفة.

وشدد التقرير الإسرائيلي على أنه في حال دخول بلاده حرب على جبهات متعددة، وتلقيها الصواريخ والقذائف المختلفة الأنواع والأشكال، من العراق وإيران وسوريا وحزب الله وقطاع غزة، فإن إسرائيل ستصبح في حالة يصعب عليها فيها التعاطي مع هذا التهديد، خاصة في حال نجاح هذه الجبهات في إطلاق مئات الصواريخ دفعة واحدة.