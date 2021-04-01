شكرا لقرائتكم خبر عن العاهل المغربى للمنفى: ندعم تطلعات الشعب الليبى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد العاهل المغربي الملك محمد السادس اليوم الخميس دعم بلاده لإنجاح المرحلة الانتقالية في ليبيا.

وذكر موقع بوابة افريقيا الاخباري أن ذلك جاء في رسالة من العاهل المغربي الملك محمد السادس، إلى رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي، هنأه خلالها على الثقة التي حظي بها لخدمة بلده في هذه المرحلة الانتقالية الحاسمة".

وأعرب الملك محمد السادس - في رسالته - عن دعمه الكامل لتحقيق تطلعات الشعب الليبي الشقيق إلى إرساء دولة القانون والمؤسسات الشرعية والوحدة والوئام والأمن والاستقرار.

وأكد العاهل المغربي، مواصلة المغرب مساندتها المعهودة لكل الإجراءات والمجهودات التي تبذل لرفع التحديات التي تواجه ليبيا من أجل إنجاح هذه المرحلة الدقيقة، مشيرا إلى الأهمية التي توليها المملكة لتعزيز العلاقات المغربية الليبية في مختلف المجالات، تجسيداً لما يربط الشعبين الشقيقين من أواصر الأخوة المتينة والتضامن الوثيق ومن رصيد تاريخي وحضاري مشترك".