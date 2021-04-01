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ولي العهد يبحث مع الرئيس الروسي التعاون بالطاقة والمناخ.. وبوتين يبدي ترحيبه بمبادرة الشرق الأوسط الأخضر

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الخليج - واس 0 تبليغ

الكويت - هبة التوبجي - الخليج – واس: أجرى صاحب السمو الملكي الأمير بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع اتصالًا هاتفيًا اليوم بفخامة الرئيس فلاديمير بوتين رئيس روسيا الاتحادية.

وجرى خلال الاتصال استعراض مبادرة الشرق الأوسط الأخضر والتي تهدف لرفع الغطاء النباتي وتعزيز كفاءة عمليات إنتاج النفط مساهمة في تخفيف الانبعاثات الكربونية في العالم لمواجهة التحديات البيئية. وقد أبدى فخامة الرئيس بوتين ترحيبه بالمبادرة ، مؤكدا دعم جهود المملكة لما يحقق لهذه المبادرة أهدافها.

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محمد فؤاد

محمد فؤاد

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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