قبول 17 قائمة جديدة لانتخابات المجلس التشريعي الفلسطيني

دبي - محمود عبدالرازق - غزة – سبوتنيك. وقالت اللجنة، في بيان على موقعها الإلكتروني، إنها "عقدت اجتماعاً في المقر العام بمدينة البيرة، وعبر تقنية الربط التلفزيوني مع أعضائها في مدينة غزة، وجرى النظر في طلبات الترشح المقدمة، وتقرر قبول طلبات ترشح 17 قائمة انتخابية جديدة؛ وبذلك يصبح العدد الكلي للقوائم المقبولة، إلى الآن، 30 قائمة".

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وأضافت "يتم دراسة بقية الطلبات، وسيجري البت فيها في الأيام القليلة المقبلة".

وأشارت اللجنة إلى أن القوائم التي تم قبولها رسمياً، سيبلغ منسقوها رسمياً بذلك.

ونشرت اللجنة قائمة بالقوائم التي تم قبول طلبات ترشحها، حتى الآن، حيث تضمنت قائمة حركة "القدس موعدنا" لحركة حماس، وقائمة حزب الشعب الفلسطيني، وحزب فدا، وقائمة اليسار الموحد، وقوائم أخرى.

وأكدت اللجنة أنه في هذه المرحلة، بعد انتهاء فترة الترشح، لا يمكن إجراء أي تغيير أو تعديل على بيانات وأسماء المترشحين؛ بحيث يمنع الانسحاب أو الاستبدال أو الإضافة داخل القوائم المترشحة.

وفي ذات السياق، قالت اللجنة، "يمكن، وحتى 29 من نيسان/ أبريل الجاري، انسحاب أي قائمة مرشحة، وذلك وفق إجراءات اللجنة المعتمدة والمعلن عنها سابقاً".

وكانت لجنة الانتخابات المركزية أعلنت، منتصف الليلة الماضية، أنها تسلمت طلبات 36 قائمة انتخابية للمجلس التشريعي الفلسطيني.

ومن المقرر أن تجري انتخابات المجلس التشريعي الفلسطيني، في 22 أيار/مايو المقبل، حسب المرسوم الرئاسي الذي أصدره الرئيس الفلسطيني محمود عباس، تعقبها الانتخابات الرئاسية، ثم انتخابات المجلس الوطني الفلسطيني.