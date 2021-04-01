التحالف العربي ينشر فيديو لعملية رصد واستهداف "صاروخ" قبل إطلاقه باتجاه مأرب

دبي - محمود عبدالرازق - وأرفق التحالف الفيديو بتعليق: "إحباط عملية هجوم وشيك على المدنيين بمدينة مأرب باستخدام صاروخ باليستي".

وفي وقت سابق اليوم، نقلت وكالة الأنباء السعودية عن التحالف أنه تم "تدمير صاروخ باليستي ومنصة للإطلاق تتبع للمليشيا الحوثية الإرهابية بجبهة في مأرب".

واستنكر التحالف كون "العملية الهجومية لجماعة أنصار الله في مأرب تُعرّض حياة الملايين من المدنيين للخطر، واصفا ذلك بأنه "استمرار لاستهداف المدنيين الأبرياء".

وتقود السعودية، منذ 26 مارس/ آذار 2015، تحالفا عسكريا من دول عربية وإسلامية، دعما للحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، في سعيها لاستعادة العاصمة صنعاء ومناطق واسعة في شمال وغرب اليمن، سيطرت عليها جماعة "أنصار الله" في أواخر 2014.

وبالمقابل تنفذ جماعة "أنصار الله" هجمات بطائرات دون طيار، وصواريخ باليستية، وقوارب مفخخة؛ تستهدف قوات سعودية ويمنية داخل اليمن، وداخل أراضي المملكة.