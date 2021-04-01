سعد الحريري يغادر بيروت متوجها إلى دولة الامارات

دبي - محمود عبدالرازق - وتحدث موقع القناة اللبنانية عن رسالة نقلها موفد البطريركية المارونية إلى رئيس مجلس النواب اللبناني، نبيه بري مفادها أن رئيس الجمهورية ميشال عون وافق على تأليف حكومة من أربعة وعشرين وزيرا لا يحصل خلالها على الثلث المعطل وجرى بعدها اتصال بين الرئيس بري والبطريرك الراعي للتأكيد على موقف بعبدا وكذلك حمل مدير عام الامن العام اللواء عباس إبراهيم تنازل عون عن الثلث المعطل إلى عين التينة.

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ووفق معلومات "الجديد" تكون حصة رئيس الجمهورية في هذا الطرح الأربع وعشريني مؤلفة من ستة وزراء مسيحيين + درزي محسوب على النائب طلال أرسلان + أرمني للطاشناق بما مجموعه ثمانية مقاعد لرئاسة الجمهورية.

وفي وقت سابق، علق سعد الحريري، على تصريحات الرئيس ميشال عون التي اتهمه فيها بنسف كل القواعد المعتادة لتشكيل الحكومات في لبنان.

وقال الحريري بتغريدة في حسابه على تويتر: " وصلت الرسالة... لا داعي للرد. نسأل الله الرأفة باللبنانيين".

وصرح الأمين العام لـ"حزب الله"، حسن نصر الله، أمس الأربعاء، بأنه على الجميع إدراك أن لبنان استنفد وقته، وآن الأوان للتوصل إلى حل وأن طريق الحل هو تشكيل الحكومة.

وتابع نصر الله في كلمة له نقلتها قناة "الميادين": "لسنا في مرحلة يأس وهناك جهود جادة وجماعية من أكثر من جهة للتعاون لتذليل العقبات".

وطالب نصر من وصفهم بحلفاء أمريكا بإعادة النظر في حساباتهم، معللا ذلك بأن "اليوم هو أفضل لهم من الغد"، داعيا اللبنانيين إلى عدم انتظار أمريكا والعالم والتطورات، بل البدء في حوارات داخلية وإقليمية لعلاج مشاكلهم.