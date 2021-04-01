"أوبك +": السعودية ترغب في مراجعة خفض إنتاج النفط بشكل منتظم

دبي - محمود عبدالرازق - ونقلت "رويترز"، عن المصدر الذي شارك في الاجتماع الذي عقدته المجموعة اليوم قوله: "السعوديون يقولون في الاجتماع إن من حق الرياض مراجعة خفضها الطوعي البالغ مليون برميل يوميا بشكل منتظم".

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وأوضح المصدر أن السعودية تدرس إعادة ضخ 250 ألف برميل يوميا، من التخفيضات الطوعية في مايو/ آيار، و250 ألف برميل يوميا، أخرى في يونيو/ حزيران.

لكن المصدر أشار إلى أن المجموعة تبحث زيادة تدريجية 350 ألف برميل يوميا في مايو ومثلها في يونيو ثم 400 ألف ب/ي في يوليو.

وناقشت أوبك+ في الاجتماع الذي عقدته اليوم ما إذا كانت ستبقي على التخفيضات الكبيرة لإنتاج النفط أم ستخففها، وقالت إنه يتعين الإبقاء على أسعار الطاقة في المتناول.

وتخفض منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) ومنتجون حلفاء، فيما يعرف بمجموعة أوبك+، الإنتاج نحو سبعة ملايين برميل يوميا لدعم الأسعار. وتضيف السعودية مليون برميل يوميا لتلك التخفيضات.