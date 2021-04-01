اخبار الخليج

العالم يواجه تحديات... ماذا قال محمد بن سلمان لماكرون في الاتصال الهاتفي؟

0 نشر
0 تبليغ

دبي - محمود عبدالرازق - ووفقا لوكالة الأنباء ، تم خلال الاتصال بحث ما يواجهه العالم من تحديات بيئية، وما يتبعها من آثار اقتصادية واجتماعية وصحية.

وأضافت أن " وماكرون ناقشا أيضا ما تضمنه إعلان مبادرتي السعودية الخضراء والشرق الأوسط الأخضر من مبادرات نوعية لمواجهة هذه التحديات من خلال برامج التشجير والطاقة النظيفة، باستخدام سبل حديثة ومبتكرة وتقنيات جديدة".

وأوضحت الوكالة أنه "تم التأكيد على أن هذه المبادرة تعتبر أحد أكثر المبادرات العالمية طموحا من حيث إصلاح الأراضي المتدهورة وخفض معدلات الكربون".

من جانبه، رحب الرئيس الفرنسي بالمبادرات وأبدى اهتمام بلاده ببذل ما يمكن من جهود لدعم هذه المبادرات وتحقيق أهدافها.

الكلمات الدلائليه
محمد فؤاد

محمد فؤاد

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا