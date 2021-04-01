شكرا لقرائتكم خبر عن هل يصرف لبنت المتوفى منحة إذا تزوجت؟ «التقاعد» تجيب والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أوضحت المؤسسة العامة للتقاعد، أنه لا يتم صرف مكافأة، من المؤسسة لابنة المتوفى حال زواجها.

جاء ذلك في رد من مؤسسة القاعد، عبر حساب العناية بالعملاء على سؤال جاء فيه: ” هل يصرف لبنت المتوفى منحة إذا تزوجت كما في نظم التأمينات؟

وأضافت المؤسسة العامة للتقاعد، أنه يتم إيقاف نصيب المستفيدة من المعاش التقاعدي في الحالات التالية:

• انتهاء حالة العجز الصحي للمستفيدين

• بلوغ أحد الذكور من الأبناء 21 سنة

• الوفاة

• زواج إحدى المستفيدات

• تجاوز الذكور من الأبناء الثابت دراستهم سن 26 سنة

• الالتحاق بالوظائف الحكومية