شكرا لقرائتكم خبر عن هل يصرف لبنت المتوفى منحة إذا تزوجت؟ «التقاعد» تجيب والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
أوضحت المؤسسة العامة للتقاعد، أنه لا يتم صرف مكافأة، من المؤسسة لابنة المتوفى حال زواجها.
جاء ذلك في رد من مؤسسة القاعد، عبر حساب العناية بالعملاء على سؤال جاء فيه: ” هل يصرف لبنت المتوفى منحة إذا تزوجت كما في نظم التأمينات؟
وأضافت المؤسسة العامة للتقاعد، أنه يتم إيقاف نصيب المستفيدة من المعاش التقاعدي في الحالات التالية:
• انتهاء حالة العجز الصحي للمستفيدين
• بلوغ أحد الذكور من الأبناء 21 سنة
• الوفاة
• زواج إحدى المستفيدات
• تجاوز الذكور من الأبناء الثابت دراستهم سن 26 سنة
• الالتحاق بالوظائف الحكومية
كانت هذه تفاصيل خبر هل يصرف لبنت المتوفى منحة إذا تزوجت؟ «التقاعد» تجيب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة تواصل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.