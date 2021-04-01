شكرا لقرائتكم خبر عن فتح باب القبول والتسجيل للقوات الخاصة للأمن والحماية برتبة «جندي».. مواعيد ورابط التقديم والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - واس : أعلنت الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية عن فتح باب القبول والتسجيل للقوات الخاصة للأمن والحماية برتبة (جندي) رجال . وأوضحت أنه سوف يتم استقبال طلبات القبول خلال الفترة من يوم السبت الموافق 21 / 8 / 1442هـ وحتى يوم الخميس الموافق 26 / 8 / 1442هـ عبر منصة ( أبشر – التوظيف ) على الرابط التالي:هنا .

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