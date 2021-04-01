شكرا لقرائتكم خبر عن إعلان نتائج القبول المبدئي لديوان «وزارة الداخلية» على رتبة «عريف- جندي أول- جندي» والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - واس: أعلنت الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية عن نتائج القبول المبدئي لديوان وزارة الداخلية على رتبة (عريف – جندي أول – جندي) رجال. ولمعرفة نتيجة القبول المبدئي وطلبات إجراءات القبول عبر بوابة (أبشر ـ التوظيف) على الرابط التالي :هنا.

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