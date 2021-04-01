شركة "زيبليز" تطلق ساعتها الذكية GTS Pro الجديدة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 1 أبريل 2021

متابعات_ الخليج 365

أطلقت شركة "زيبليز" ساعتها الذكية GTS Pro الجديدة المزودة بشاشة لمسية مع فترة تشغيل بطارية تصل إلى 15 ساعة.



وأوضحت الشركة الصينية أن الساعة الذكية GTS Pro الجديدة مزودة بشاشة قياس 1.65 بوصة وزر واحد للتشغيل وجسم من المعدن، كما تظهر بحجم 43 × 36 × 9.5 ملم وتزن حوالي 45 جراما.

وتم تزويد الساعة بمستشعر مدمج لقياس معدل ضربات القلب، بالإضافة إلى مستشعر القرب ومستشعر التسارع، كما يمكن للساعة قياس نسبة الأوكسجين بالدم.

ويتم أيضا دعم تسجيل الأنشطة الرياضية؛ حيث يتوفر أكثر من 20 ملفا شخصيا. وتتيح الساعة أيضا إمكانية التحكم في تشغيل الموسيقى على الهاتف الذكي المتصل عبر البلوتوث.

وتستمر البطارية سعة 200 مللي أمبير ساعة حوالي أسبوع مع الاستخدام المعتاد.

كما تم اعتماد الساعة وفقا لفئة الحماية IP67.