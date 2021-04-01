رئيس أركان الجيش العراقي يحضر مناقشة الاستراتيجية العسكرية... فيديو

دبي - محمود عبدالرازق - وجاء في بيان وزارة الدفاع العراقية: "برعاية وحضور السيد رئيس أركان الجيش الفريق أول قوات خاصة الركن عبد الامير رشيد يار الله، عقد في مديرية التخطيط جلسة بتاريخ 31 آذار 2021، لمناقشة الاستراتيجية العسكرية المقدمة من قبل مديرية التخطيط وبالتعاون مع قيادة حلف الناتو في العراق".

وأضاف البيان "حيث قدم مدير التخطيط إيجازا مفصلا عن الموضوع ومراحل العمل مع بعثة الناتو والنتائج المتحققة، كما قدم قائد بعثة الناتو والوفد المرافق له عرضاً مفصلاً عن الاستراتيجية العسكرية، وجرى مناقشة للموضوع بين البعثة والقادة الحضور".

من جانبه أبدى السيد رئيس أركان الجيش توجيهاته وتوصياته مؤكداً على الإسراع في إنجاز الاستراتيجية العسكرية والعقيدة العسكرية لغرض عرضها في مجلس الأمن الوطني كما أكد سيادته على أهمية التعاون بين بعثة الناتو ودوائر ومؤسسات وزارة الدفاع، حيث شكر السيد رئيس الأركان القائمين على هذا العرض متمنياً لهم التوفيق في عملهم.

كما زار يار الله، دائرة العمليات وكان في استقباله معاون رئيس أركان الجيش للعمليات وعدد من ضباط هيئة الركن وأبدى سيادته التوصيات والتوجيهات التي تخص العمل، وبعدها أجرى جولة في أقسام الدائرة.